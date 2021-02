Masterchef, tutti pazzi per la barese Jia Bi: tante risate e un talento che coniuga Puglia e Cina

Tutta la Puglia (e non solo) pazza per Jia Bi: la traduttrice nata in Cina ma che vive a Bari è uno dei personaggi più amati della decima edizione di Masterchef Italia, in onda in queste settimane su Sky Uno. La 53enne sta costruendo un percorso molto interessante all'interno del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy (e che per il decimo compleanno sta raccogliendo ascolti record): il suo mix tra Cina e Puglia, tra cavatelli e sapori d'Oriente, e la sua risata contagiosa non l'hanno fatta passare inosservata agli occhi dei giudici di questa edizione, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che hanno riconosciuto in lei un innato talento e le hanno concesso un posto nella «classe» del 2021. Arrivata in Italia per amore (nel 2009 ha sposato un barese), inconsapevolmente dice cose buffe, è ottimista ma molto precisa, e non ha avuto paura di lanciarsi nello sperimentare in cucina i piatti della tradizione pugliese. Tanto che ora il marito sostiene lei sia «una donna di Bari vecchia!».

L'appuntamento con i prossimi episodi di Masterchef è per giovedì prossimo, 4 febbraio, su Sky e Now Tv. La classe si sta svuotando sempre più (nell'ultima puntata sono stati Ilda e Igor a dover abbandonare per sempre il grembiule, simbolo del cooking show), ma il successo di questa edizione del programma è inarrestabile: gli ultimi due episodi, su Sky Uno/+1 e on demand hanno ottenuto 1.108.139 di spettatori medi col 4% di share, in aumento del +21% rispetto alla stessa puntata della scorsa edizione. Ma il percorso di Jia Bi continua: il suo sogno è scrivere un libro di ricette cinesi «perché quelli che si trovano nelle librerie italiane non sono validi», e cucinare cinese per lo chef Bruno Barbieri. L'intera Puglia fa il tifo per lei!