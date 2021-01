Puglia Sounds Plus, la regione sostiene 116 nuovi progetti musicali: ecco l'elenco

Sono 116 i progetti che diffondono la cultura musicale pugliese ammessi al secondo finanziamento dei bandi Puglia Sounds Record 2020/21, Puglia Sounds Producer 2020/21, Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, e Puglia Sounds Live Puglia 2020/21, Circuito dei luoghi, i nuovi avvisi pubblici Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, programma della Regione per lo sviluppo del sistema musicale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

116 tra nuove produzioni discografiche, produzioni multimediali in streaming, tour e concerti in Puglia e in Italia sono stati selezionati tra le 393 istanze ricevute, e si sommano ai 108 finanziati dalla prima scadenza per un totale di 224 progetti sostenuti. Numeri importanti per un’azione, unica in Italia, che accompagna e sostiene artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti, festival e luoghi di spettacolo. In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, inizialmente stabilito al 15 maggio 2021, è prorogato al 15 novembre 2021.

«Tra la prima e la seconda scadenza dei bandi finanziamo oltre 220 progetti musicali e sosteniamo direttamente l’intero comparto musicale pugliese - dichiara il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso – In questo periodo così complicato per il mondo della Cultura siamo impegnati su vari fronti per sostenere i lavoratori dello spettacolo pugliesi e uscire dallo stato di crisi».

«Le circa 400 istanze ricevute confermano che Puglia Sounds Plus è uno strumento adeguato per sostenere il mondo della musica in questo momento così complesso – dichiara il coordinatore artistico di Puglia Sounds/Medimex Cesare Veronico –con i bandi sosteniamo a 360 gradi il sistema musicale tra produzione artistica, live e programmazione e offriamo, nell’ambito della più ampia strategia della Regione Puglia, strumenti concreti per accompagnare artisti e operatori del settore in questa fase così delicata. Live e programmazione sono di fatto sospesi dall’emergenza sanitaria ma, grazie ai nostri bandi, appena sarà possibile riprendere l’attività il settore sella musica dal vivo pugliese avrà già economie per ripartire».

L'ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI:

Nel dettaglio Puglia Sounds Record 2020/21 ammette a finanziamento per la seconda scadenza del bando - per un totale di euro 247.000,00 - 38 nuove produzioni discografiche di Vito Signorile, Tarantula Garganica, Camera Soul, Roberto Ottaviano - G.Todisco - S. de Vivo - G. Aceto - Doussoun' Gouni, Matilde Davoli, Mascarimirì, Renzo Rubino, Marmo, Reality Grey, Dario Skèpisi, Stefania Di Pierro, Canzoniere Grecanico Salentino, Justin Adams e Mauro Durante, Radiodervish, Gaia Gentile, Mauro Gargano, Kekko Fornarelli, Muriki, Guido Di Leone e Francesca Leone feat Trio Corrente,Fabio Barnaba, Irene Scardia, Gaetano Partipilo & Boom Collective, Filippo Bubbico, Stain, Underworld Vampires, Armstrong and the Moonwalkers, Maria Moramarco, Alessia Tondo, Mirabassi-Dimodugno-Balducci, Terraross, Flares on Film, Chromophobia, Go Dugong, Jhomie, Fabriyka, Apres la Classe, Vince Abbracciante ed Erica Mou.

Puglia Sounds Producers 2020/21, l’innovativo bando che favorisce la realizzazione di produzioni e coproduzioni musicali originali multimediali e multidisciplinari in streaming, ammette a finanziamento per la seconda scadenza - per un totale di euro 137.000,00 – 25 progetti di Inoki, La Cantiga de la Serena, Castelli dai Destini Incrociati, Castelli dai Destini Incrociati, Costantino Carrara, Canzoniere Grecanico Salentino, Radiodervish, Radicanto, Rachele Andrioli, Inude, Esther, BandAdriatica, Boombastiko, Justin Adams & Mauro Durante, Erica Mou – Makai - KLAUS NOIR - Andrea Messina - Luigi Lafiandra (Ovest di Tahiti) – Maëlys - SUPNASA (Claudio Larocca) - Rosita – Molla - Kora , Mundial - Francesco Massaro - Kekko Fornarelli feat Leandro Summo, Guido Di Leone, Filippo Lattanzi - Francesco D’Aniello - Giovanni Astorino - Nunzia Antonino – Carlo Bruni - Gioacchino De Padova, Livio Minafra, Serena Spedicato e Osvaldo Piliego, Concorde, Gianni Leccese, AYSO Ensemble e infine Kalàscima.

Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, il nuovo bando che incentiva la circuitazione in Italia di progetti musicali che diffondano la cultura musicale pugliese, ammette a finanziamento per la seconda scadenza - per un totale di euro 116.000,00 - 34 progetti di tour per 162 concerti di Ludovica Rana - Trio Orione, Furano Sax Quartet, Luigi Morleo, Duo Mauro Paolo Monopoli - Francesco Monopoli, Duo Tecla Argentieri e Matteo Emanuele Notarnicola, Giaggio, Stefania Argentieri, Duo pianistico a 4 mani: Liso - Di Battista, Melos orchestra, La Confraternita dè Musici, Junior V, Canzoniere Grecanico Salentino, Mauro Durante & Justin Adams, Duo Gianna Fratta - Dino De Palma, Duo Pasquale Stafano e Gianni Iorio, La Municipàl, Redi Hasa, Crossway Trio, Filippo Balducci, Perturbazione, UNA, Nakbyte, Kekko Fornarelli, Ensemble Le Armoniche Stravaganze, Lomagistro – Partipilo - Guachino, Kalàscima, BandAdriatica, Rachele Andrioli, Mizio Vilardi, Ensemble Vocale Florilegium Vocis, LEGRAND TRIO, Pasquale Calò e infine Francesca Romana Perrotta.

Puglia Sounds live Puglia 2020/21, il nuovo avviso pubblicato per favore la programmazione musicale sul territorio che supporta operatori, organizzatori di concerti e festival nello sviluppo dell’offerta culturale in Puglia, ammette a finanziamento per la seconda scadenza - per un totale di euro 103.700,00 - 19 progetti per 43 concerti di Alfio Antico e Vera Di Lecce, Apulia Brass Trio special guest Andrea Conti, C’ MON TIGRE con Gianluigi Toccafondo, Carmine Marcello Rizzi, Colombre, Crifiu, Dario D'Ignazio, Duo Michael Buliker Okser - Giuseppe De Marco, Duo pianistico Camicia – Calabrese, Duo Pianistico DiBattista – Liso, Duo Pietro Doronzo - Nicola Monopoli, Emma Nolde, Enza Pagliara - Dario Muci - Roberto Licci - Emanuele Licci, Fabio Cinti con Orchestra Magna Grecia, Fabrika, Fernando Blasi - NANDO POPU, Franco D'Andrea - Dj Rocco, Franza, Gang, Gianluca Petrella, Giovanni Minafra direttore - Gabriella Altomare narratrice, Marco Parente, Mario Margiotta, Ohi Miguel, Orchestra Archi Magna Grecia Fabrizio Bosso, Valter Sivilotti, Orchestra da Camera Filamornica Pugliese solisti Carla Avantaggiato e Maurizio Matarrese e Franco Girardi, Orchestra Magna Grecia. L.A. Chorus - Piero Romano direttore - Agostino Ruscillo maestro del coro - Giuseppe Naviglio baritono - Antonio Mandrillo tenore - Giorgia Teodoro soprano - Antonella Colaianni contralto, Orelle, Ozmotic , Plaster, Post Nebbia, Quartetto Werther, Redi Hasa, Salento All Stars, Toa Mata Band, Valentina Madonna - Mario Stefano Pietrodarchi - Luigi Di Fino - Paolo Cuccaro - Fabio Barnaba e infine Veronica Simeoni e Michele D'Elia.

Infine sono Auditorium Laboratorio Urbano Giovani Open Space di Barletta, Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, Officine Cantelmo di Lecce, Nuovo Cinema Elio di Calimera, Castello Volante di Corigliano, Officina degli Esordi di Bari, Politeama Italia di Bisceglie, Club 1799 di Acquaviva delle Fonti e AncheCinema di Bari gli spazi ammessi tra la prima e la seconda scadenza dell’avviso pubblico Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/21. Il bando intende realizzare una ricognizione dei luoghi (teatri, club, cinema, laboratori urbani, luoghi di cultura, librerie, club, pub, bar, musei, biblioteche, gallerie d’arte, orti botanici, riserve naturali, etc) al fine di creare un circuito regionale della musica dal vivo.

Puglia Sounds Live, Puglia Sounds Producer, Puglia Sounds Tour Italia e Circuito dei Luoghi prevedono una terza scadenza fissata al 25 febbraio 2021 (soggetti ammissibili, modalità di partecipazione, scadenze presentazione domande e dettagli disponibili sul sito web pugliasounds.it). Tutti gli avvisi pubblici prevedono la realizzazione delle attività nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 15 novembre 2021, la gestione di tutte le fasi - dalla presentazione delle istanza alla rendicontazione - in digitale, per la prima volta l’anticipo del 40% dell’importo finanziato e favoriscono l’attività dei soggetti young e la sostenibilità ambientale dei live

(foto Todaro)