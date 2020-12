Da Ruvo a Ballando con le Stelle: Francesco Ficco sbaraglia la concorrenza

Un sogno chiamato danza, una favola intitolata «Ballando con le stelle» che, nell'immaginario collettivo, si è conclusa con un lieto fine. Un ballo latinoamericano che da Massafra è passato da Ruvo prima di raggiungere gli studi di Roma della trasmissione del sabato sera di Raiuno condotta da Milly Carlucci. Due ragazzini innamorati del ballo, disposti a fare innumerevoli sacrifici e a sfidare persino l'orco «Covid-19» assoluto nemico per scuole e associazioni sportive.

Desirée Zaccaro, 12 anni, massafrese, e Francesco Ficco, 13, ruvese, sono stati i protagonisti di «Ballando con te», avvincente sfida parallela a quella dei vip, destinata ai ballerini agonistici. Due vittorie in altrettante puntate e per i ballerini pugliesi la grande occasione sfruttata al massimo di vincere la Coppa e di alzarla idealmente. Appena riprenderà il programma, per loro si spalancheranno le porte degli studi televisivi e riceveranno la standing ovation meritata.

Un plebiscito nazionale ha riconosciuto il talento della giovanissima coppia di pugliesi, entrambi iscritti alla «Hollywood Dance» di Massafra diretta dai maestri Ciro Zaccaro e da Tina e Giuseppe Albanese. Quello che il Covid-19 toglie, «Ballando con le stelle» ridà parzialmente: «È stata una grande gioia - afferma Desirée - e siamo davvero felici per questo risultato. Sin dai primi provini superati è nato in noi un grande entusiasmo che ci ha portati a vincere».

La rincorsa al successo parte da lontano. Racconta Francesco Ficco: «Ci siamo conosciuti casualmente a uno stage. Appena ho visto Desirée ho capito subito che sarebbe stata la mia dama perfetta». Entrambe le coppie di provenienza si sono spaiate e i due «campioni» hanno cominciato a ballare insieme sotto la guida di Giuseppe Albanese. Ne è nato un mix di talento che ha portato la coppia a conquistare il titolo italiano Under 12.

«Vincere a “Ballando” - spiega Ciro Zaccaro, papà di Desirée - era un traguardo importante. L'abbiamo preso come un gioco e ha portato i suoi risultati. Adesso sappiamo che questo è assolutamente un altro punto di partenza».

Ai tempi della pandemia i ballerini si allenano on line e non è facile. E anche i festeggiamenti di famiglia sono stati rinviati. «Stiamo facendo enormi sacrifici - ribadisce Angelo Ficco, papà di Francesco - ma ne siamo orgogliosi. Sappiamo che ogni minuto dedicato al bene dei nostri figli ci viene restituito in termini di soddisfazioni». L'obiettivo è centrare traguardi sempre più ambiziosi: «Vogliamo provare a diventare campioni del mondo - dicono in coro i danzatori - e conosciamo la ricetta per farcerla, cioè allenarci, allenarci, allenarci».

Poi i ringraziamenti: «A tutta Massafra - esclama Desirée Zaccaro - e alle persone che ci hanno seguito e sostenuto, amici e compagni di classe. Non vediamo l'ora di poter abbracciare tutti e ballare dinanzi al tripudio del pubblico». Incalza Francesco Ficco: «Ringrazio di cuore la mia famiglia, e tutti i ruvesi che hanno votato e applaudito, in particolare Rocco Pellicani».

Per entrambi una dedica a due stelle del firmamento: «Desirée a nonna Antonia, la nonna della Hollywood Dance, scomparsa qualche giorno prima della finalissima di Raiuno. Il pensiero di Francesco Ficco va a suo zio Vincenzo, scomparso a settembre per uno dei presunti casi di legionella contratta nel Policlinico di Bari.