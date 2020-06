Rino Gattuso, muore la sorella Francesca di 37 anni

E' scomparsa Francesca, la sorella dell'allenatore del Napoli, Rino Gattuso. La donna aveva 37 anni e lo scorso febbraio si seppe che era stata ricoverata d'urgenza perché Rino Gattuso la raggiunse subito in Lombardia.

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è partito per Gallarate dove vive la famiglia della sorella Francesca che è deceduta nell'ospedale di Busto Arsizio. I due erano molto legati e Gattuso parla dell’infanzia con lei sul mare in Calabria anche nel suo libro autobiografico «Se uno nasce quadrato non muore tondo».

Una malattia contro cui ha lottato a lungo ma che alla fine l'ha sconfitta. Se n'è andata così Francesca Gattuso, la sorella dell'ex campione del mondo e oggi allenatore del Napoli, morta a soli 37 anni e che lascia il marito e un figlio di tre anni. Francesca era affetta da un male molto grave e aveva già avuto un malore lo scorso 20 febbraio quando il Napoli era impegnato a Genova contro la Sampdoria. Al termine della partita, vinta 4-2 dagli azzurri, Gattuso era stato avvertito e aveva subito lasciato lo stadio per raggiungere la sorella a Gallarate.

«Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca». E' il tweet di cordoglio del Milan per la scomparsa, ad appena 37 anni, di Francesca Gattuso, sorella dell’ex centrocampista e allenatore rossonero Rino Gattuso. Al Milan Francesca Gattuso ha lavorato per 14 anni

«Il presidente Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la SSC Napoli e la Filmauro abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca». Questo il messaggio di cordoglio del Napoli per la morte della sorella dell’allenatore azzurro Rino Gattuso. «Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino» conclude il messaggio.

«Il Club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca»: è il messaggio di cordoglio dell'Inter pubblicato sul profilo Twitter del club nerazzurro per Rino Gattuso.

Anche la Fiorentina partecipa al dolore di Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca a soli 37 anni. «Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si stringe attorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le sue più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore» il messaggio di cordoglio del club viola.

«Siamo vicini a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca», scrive il Genoa sempre sui social.

Stretto intorno al tecnico azzurro anche altri club dove ha giocato come il Perugia e gli svizzeri del Sion, dove Rino Gattuso ha concluso la sua carriera dal calciatore. Vicini al dolore anche Verona, Pescara, Udinese, Parma. «In campo eri abituato a non mollare e non lo farai nemmeno adesso in questo difficile momento», scrive la pagina ufficiale dell’Empoli, stringendosi a «Ringhio».