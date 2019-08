MotoGp: pole a Marquez, quarto Dovizioso

BRNO - Marc Marquez (Honda) ha conquistato la pole position nel Gp della Repubblica Ceca, decima prova del motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di di 2'02''753, il campione del mondo - uno dei pochi con gomme slick su pista umida - ha preceduto di oltre due secondi Jack Miller (Ducati) e Johann Zarco (Ktm), che partiranno in prima fila. Quarto tempo e seconda fila per Andrea Dovizioso, con la Ducati, settimo e terza per Valentino Rossi (Yamaha). Più indietro Danilo Petrucci e Maverick Vinales, ottavo e nono.

MotoGp, Marquez: «Preso bel rischio, una pole "diversa"» - «E' vero, ho preso troppo rischio viste le condizioni in cui ci troviamo in campionato ma questa è una pole 'diversà». Ancora eccitato per l’exploit in pista, Marc Marquez racconta così i suoi giri veloci sul circuito di Brno in sella ad una Honda che calzava pneumatici da asciutti su una pista molto umida e con la pioggia che riprendeva a cadere. Un azzardo che ha pagato ma lo stesso Marquez ammette di essere stato molto nervoso per il timore di cadere. «Se finivo a terra ai box mia ammazzavano! Per questo alla bandiera a scacchi ero molto agitato».