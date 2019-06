Max Verstappen vince il gran premio d'Austria di F1

ROMA - L'olandese Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio d’Austria di F1, che si è disputato sul circuito di Spielberg. Al secondo posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il podio di oggi è stato completato dalla Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Sebastian Vettel con l’altra Ferrari e quinto Lewis Hamilton sull'altra Mercedes.

Verstappen sotto indagine per sorpasso Leclerc - Max Verstappen, vincitore del Gp d’Austria di F1, è sotto indagine per il sorpasso alla Ferrari di Charles Leclerc negli ultimi giri. L’olandese è accusato di avere 'spintò fuori dalla pista il monegasco, soffiandogli il primato della gara.

Verstappen, il mio sorpasso era regolare - «Dopo quella partenza pensavo che la gara fosse finita, ho spinto a tutta e poi siamo riusciti a tenere un buon passo anche nel rettilineo, dimostrando di poter vincere. E’ stata una lotta normale, penso che il risultato debba essere confermato. E’ stato tutto regolare, se non si possono fare questi sorpassi, allora è meglio chiudere la F1». Così Max Verstappen, vincitore del Gp d’Austria, parlando a Sky Sport dopo la fine della gara.

Leclerc, sorpasso Verstappen non è stato sportivo - «Aveva fatto un tentativo nella stessa curva il giro prima, mi aveva lasciato spazio, nel secondo tentativo non mi è sembrato sportivo. Sapevamo che dovevamo andare lunghi con le gomme, loro sono andati forte, ma l'approccio alla gara è stato giusto. Ora voglio sono andare a casa e aspettare il verdetto». Così Charles Leclerc, parlando a Sky Sport, dopo il Gp d’Austria, vinto da Max Verstappen, che è sotto investigazione per il sorpasso al ferrarista.

Verstappen, con Leclerc «solo» una sfida dura - «Non mi aspettavo di vincere ma, quando arrivi al secondo posto, cominci a pensare di potercela fare. E’ andata bene. Sfida con Leclerc? Una lotta. Anch’io al suo posto sarei deluso, ma non c'è stato nulla di sbagliato. Abbiamo duellato col coltello fra i denti. E’ stata dura ma, con le gomme, abbiamo qualcosa di più. Cosa mi aspetto dai giudici? Spero nulla». Così Max Verstappen, dopo la vittoria in pista nel Gp d’Austria, parlando a Sky Sport. L’olandese è finito sotto investigazione, però, per un sorpasso 'forzatò nei confronti del ferratista Charles Leclerc.

Binotto, «situazione chiara, fiducia in giudici» - «Rabbia non ce n'è, siamo fiduciosi nei giudici. La situazione e gli elementi sono chiari, limpidi. Mi dispiace che Leclerc non sia stato festeggiato come vincitore. Per il momento i regolamenti sono questi, ci sono tutti gli elementi per una decisione semplice: possiamo solo aspettare. Rispettiamo, in ogni caso, la decisione dei giudici». Così Mattia Bonotto, team principal della Ferrari, commenta a Sky Sport il Gp d’Austria, vinto da Max Verstappen e con Charlec Leclerc secondo.