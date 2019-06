Giochi Europei: Italia oro Arco Misto

MINSK, 23 GIU - Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team dell'Italia del tiro con l'arco vince l'oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston). Il successo è doppio, perché oltre alla medaglia gli azzurri conquistano il pass femminile per l'Olimpiade di Tokyo 2020. Quello maschile era già stato ottenuto da Mauro Nespoli con il 4/o posto ai Mondiali. Dopo il bronzo a squadre maschile di ieri, arriva quindi un altro risultato eccellente che permetterà all'Italia di competere ai Giochi 2020 per 3 medaglie: individuale uomini, individuale donne e misto, in attesa di poter ottenere il pass per le squadre messo in palio a giugno 2020 nella tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Quanto ai Giochi Europei di Minsk, l'ultimo atto del Mixed Team si mette subito bene per Nespoli e Boari: gli azzurri vincono 39-36 il primo set, poi la Gran Bretagna rimane agganciata al match con il 37-37 del secondo. Ma nel terzo l'Italia vince 35-30 e si prende l'oro.