«La nube di metano non comporta pericoli, ma avrà ricadute sull’effetto serra globale»

«Il metano è un gas che non comporta alcun rischio sulla salute, non ha alcune effetto né diretto né indiretto, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli». Gianluigi De Gennaro è docente di chimica dell'ambiente all'Università di Bari, una grande esperienza in rilevazioni e calcoli sull'impatto che le polveri sottili hanno sull'ambiente, le sue dichiarazioni sono assolutamente tranquillizzanti rispetto all'allerta che la nube di 80mila tonnellate di metano disperse dal gasdotto Nord Stream possono rappresentare.

«Chiariamo anche qualche ordine di grandezza – spiega De Gennaro -, il gasdotto del mar Baltico in un anno, per le perdite diffuse, emette 4 volte quello che è stato emesso in un giorno per questo incidente o sabotaggio che dir si voglia...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION