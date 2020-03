Migranti: Atene, Turchia viola intesa Ue

BRUXELLES, 3 MAR - "Quanto accaduto qui nei giorni scorsi è dolorosamente ovvio a tutti. La Turchia in piena violazione dell'accordo con l'Ue ha incoraggiato e assistito in modo sistematico decine di migliaia di migranti e profughi ad entrare in Grecia. Ha fallito, e continuerà a fallire se dovesse continuare a perseguire questa strategia": così il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in una conferenza stampa congiunta con i presidenti delle istituzioni dell'Ue, che hanno visitato la frontiera greco-turca. Quello attuale "non è più un problema di profughi, è un chiaro tentativo da parte della Turchia, di usare disperati, per promuovere la sua agenda geopolitica e per distogliere l'attenzione dall'orribile situazione in Siria. Le decine di migliaia di persone che hanno cercato di entrare in Grecia nei giorni scorsi non venivano da Idlib, sono stati a lungo in Turchia in sicurezza e molti di loro parlano il turco", ha affermato il premier greco.