Capodanno cinese e Anno del Topo in campagna Gucci

ROMA - In occasione del prossimo capodanno cinese, che cade il 25 gennaio, il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele celebra l’Anno del Topo con una collezione di articoli in cui appare Mickey Mouse, il celebre personaggio Disney. La collezione è al centro della nuova campagna realizzata dal fotografo e regista Harmony Korine, che vede come protagonisti Ni Ni, attrice, già volto di altre campagne Gucci, l’attore Earl Cave e la designer, stylist e poetessa Zoe Bleu. Le immagini sviluppano una narrazione che segue Mickey Mouse durante la sua giornata a Disneyland. Le immagini, coloratissime e vivaci, richiamano le cartoline delle vacanze e lo spirito surreale che caratterizza oggi le creazioni Gucci.

La collezione comprende accessori che vanno dalle scarpe alle borse, dalla piccola pelletteria alle sciarpe. Molti nuovi stili si aggiungono ad una serie di classici articoli Gucci. La collezione è improntata ad uno spirito divertente e rétro, con il personaggio Disney abbinato a molti degli iconici motivi della maison. L’elemento chiave della collezione per il capodanno cinese è il nuovo Mini GG Supreme con stampa Topolino, un tessuto beige ed ebano dal motivo vintage Mini GG con sovrapposta la divertente immagine di Mickey Mouse in varie dimensioni. Questo stampato riprende un tessuto della maison degli anni '80, il cui design, colore e aspetto originali sono stati riprodotti grazie ad un processo di stampa digitale ad alta definizione. Il rivestimento protettivo e la goffratura gli conferiscono l’aspetto e la consistenza del lino. Una targhetta in pelle marrone che identifica la collaborazione ufficiale con la Disney accompagna molti degli articoli.