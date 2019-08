Gondolieri Venezia «testimonial» lana merino

VENEZIA - L’associazione dei Gondolieri veneziani sarà premiata dalla Camera della moda italiana e da Eco-Age il 22 settembre, in occasione della terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards al Teatro alla Scala di Milano, con l'Eco-Stewardship Award. L’annuncio è stato dato oggi a Venezia. I gondolieri saranno premiati in quanto, dal 2018, sono tornati dopo quasi cento anni a indossare divise in lana merino australiana, tessuto naturale e rinnovabile, realizzate dalla casa di moda veneziana Emilio Ceccato in collaborazione con la Woolmark Company.

«Abbiamo voluto espressamente annunciare questo premio - spiega Fabrizio Servente, global strategy advisor di Woolmark Company - in questa location veneziana. La scelta dei gondolieri è all’insegna non solo della sostenibilità ambientale: il ritorno a un tessuto naturale e versatile come la lana significa anche scegliere l’unica fibra naturale tecnicamente performante». Non si tratta insomma solo di una scelta 'alla modà, ma di una presa di coscienza su cui si vuole insistere sempre più, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, che mostrano una ritrovata sensibilità su questi temi. «E avere un ritorno d’immagine come quello che ci danno i gondolieri, che fanno il mestiere probabilmente più fotografato al mondo - conclude Servente - è molto importante anche in tal senso».