Moda, calzature Made in Italy a Monaco di Baviera

MILANO - Centoquaranta brand italiani delle calzature saranno protagonisti dal 24 al 26 marzo a Monaco di Baviera di Moda Made in Italy manifestazione dedicata al prodotto di alta gamma, organizzata da Assocalzaturifici in Germania.

La rassegna, giunta alla 52esima edizione, dà appuntamento agli addetti ai lavori al MOC (Munich Order Center). Le eccellenze della produzione italiana avranno quindi la possibilità di intercettare gli operatori del settore provenienti da Germania, Austria e Svizzera che da oltre vent'anni mostrano interesse verso l’eccellenza calzaturiera italiana.

L’Italia esporta infatti ogni anno in Germania circa 34 milioni di paia di calzature. Nei primi undici mesi del 2018 ha registrato un incremento dell’export in valore del 2,6% rispetto al periodo omogeneo del 2017, con una sostanziale stabilità in termini di volume (+0,3%). Quello tedesco resta comunque il secondo mercato di riferimento nella graduatoria dei Paesi di destinazione in quantità, dietro alla Francia, e il terzo in valore.