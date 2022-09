Bennardi: «A Matera risultato eccezionale dei Cinque stelle»

«Il M5S primo partito nel Sud, in Basilicata e a Matera, dove ha raggiunto un risultato eccezionale con il 32%». Lo ha detto, in una dichiarazione, il sindaco della città dei Sassi Domenico Bennardi, del partito pentastellato.

«Un grande lavoro del Presidente Giuseppe Conte ma anche - ha proseguito il primo cittadino, eletto nell’ottobre 2020 - un bel riconoscimento al percorso che stiamo facendo in Basilicata e a Matera in particolare, un incoraggiamento importante nell’andare avanti, facendo sempre del nostro meglio, c'è ancora tanto su cui lavorare. Congratulazioni a tutti i candidati e candidate Cinque Stelle per l’ottimo lavoro svolto. Auguro buon lavoro a tutti i sette parlamentari lucani affinché - ha concluso Bennardi - possano rappresentate le esigenze e priorità regionali».