Comuni: Matera; modifica traffico e sosta nel centro storico

MATERA - Le principali strade del centro di Matera saranno interessate, gradualmente, dal 29 aprile e fino al 11 giugno, da lavori per la riqualificazione della rete elettrica, che imporranno una diversa regolamentazione della circolazione e della sosta.

Le disposizioni - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale - riguarderanno tratti compresi tra via Roma, via Lucana, via XX Settembre. piazza Vittorio Veneto, via Tommaso Stigliani e via San Biagio.