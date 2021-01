Matera, casi dubbi Covid: sindaco lascia scuole chiuse sino al 10

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse alle attività didattiche in presenza, a Matera, fino al 10 gennaio.

Lo ha deciso il sindaco, Domenico Bennardi, dopo che durante uno screening sulla popolazione scolastica, è emersa una percentuale di «casi dubbi pari al cinque per cento». Ottenuto il parere positivo dell’Azienda sanitaria, Bennardi ha firmato l'ordinanza, che blocca le lezioni in presenza di tutte le scuole e i centri di formazione.