Matera, comprava eroina per spacciarla: arrestato 52enne

Nelle prime ore della mattinata del 4 luglio, a Matera, i carabinieri hanno arrestato un 52enne del posto, P.M., responsabile del reato di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio.

I fatti risalgono al 18 giugno 2020, quando i carabinieri, impegnati in località Santa Candida, si sono insospettiti per l'atteggiamento di un 52enne che, a bordo di una bicicletta elettrica, si intratteneva vicino al finestrino di una Fiat 500 L con a bordo due persone. I militari avevano notato il classico scambio di involucri e denaro ed i due veicoli allontanarsi rapidamente. Nell’andare via, il 52enne aveva perso un involucro, e si trattava di eroina. I militari hanno cercato di inseguire il 52enne che era però riuscito a fuggire, ma poco dopo avevano bloccato l'auto con a bordo le altre due persone, che avevano 5mila euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga, ceduta poco prima al 52enne. Quest'ultimo è stato poi rintracciato: aveva con sé 20 grammi di eroina e 18 grammi di cocaina. Nella circostanza il 36enne ed il 31enne a bordo dell'altra auto sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 52enne denunciato per acquisto e detenzione di droga. Ora anche lui è stato arrestato.