Gianni Morandi è a Matera: selfie con la moglie e di sfondo i Sassi

MATERA - Una visita inaspettata: il cantante Gianni Morandi è in vacanza con la moglie in Basilicata, precisamente a Matera. A renderlo noto è lui stesso con un post su Facebook, mentre si auto immortala a spasso tra i Sassi: «Visita nella bellissima Matera, la città famosa per i "sassi", le case scavate nella roccia. Ci sono passato molte volte - spiega il cantante - sia come turista, sia per fare uno spettacolo.Per Anna, invece, questa è la prima volta ma dice che non sarà l'ultima...»