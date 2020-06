«Siete gay, via da casa mia»: a Matera proprietario minaccia inquilini, denunciato

Alcuni mesi fa, a Matera, ha affittato regolarmente una casa di sua proprietà a un uomo, ma quando ha scoperto che vi abitava insieme al suo compagno li ha minacciati di andare via: i due, però, si sono rivolti alla Polizia che lo ha denunciato in stato di libertà alla magistratura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il proprietario e l’affittuario non vi erano stati problemi fino alla minacce, arrivate dopo la scoperta della relazione omosessuale. I due uomini continuano a vivere nella casa presa in affitto nei mesi scorsi. Ulteriori indagini sono in corso da parte degli agenti della Squadra Volanti della Questura materana, coordinati dalla Procura della Repubblica della città dei Sassi.