Matera, vende pizza al banco: denunciati pizzaiolo e acquirente

MATERA - Nonostante i divieti imposti dall'emergenza contagio Covid-19, era tranquillamente in pizzeria ad acquistare al banco una pizza. È stato per questo denunciato (insieme al titolare della pizzeria) dai carabinieri della Compagnia di Matera impegnati già da alcuni giorni in serrati servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e successivi finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da coronavirus. I due dovranno rispondere di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Ricordiamo infatti che, in base alle ultime prescrizioni, i titolari delle pizzerie non possono vendere al banco i propri prodotti ma solo con consegne a domicilio e i clienti non possono recarsi recarsi presso tale tipo di esercizio commerciale.