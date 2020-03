Coronavirus a Matera, sequestrate 1160 mascherine non a norma

MATERA - La Guardia di Finanza ha sequestrato in due esercizi commerciali di Matera oltre 1.160 mascherine «non certificate per la salute pubblica». Nei confronti dei titolari, uno straniero e un italiano, sono state elevate sanzioni amministrative e nel secondo caso anche una denuncia per «assembramento».

L’operazione è stata condotta nell’ambito delle misure di contenimento del Coronavirus. I militari delle fiamme gialle hanno controllato sul territorio provinciale 367 persone e 86 esercizi commerciali di diverso tipo