Matera, in Italia col permesso umanitario trovato con la droga addosso: arrestato

MATERA - In Italia con un permesso di soggiorno umanitario, aveva invece pensato bene di spacciare droga. Infatti ad un controillo da parte dei carabinieri della stazione di San Mauro Forte, un 28enne di nazionalità nigeriana è stato trovato in possesso di 215 grammi di marijuana, in parte occultati nella tracolla che portava al seguito ed in parte nella fodera della manica del giubbotto. Per questo è stato arrestato con l'accusa di detenzione foinalizzata allo spaccio di sostenze stupefacenti. Ad insospettire i militari è stato il suo fare circospetto mentre scendeva da un autobus di linea proveniente da Matera.