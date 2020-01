Matera, inaugurata in piazza Firenze nuova postazione del 118

MATERA - «Il servizio di emergenza urgenza è una priorità della sanità lucana e dobbiamo lavorare per abbattere i tempi di intervento». lo ha detto stamani, a Matera, l'assessore alla sanita della Regione Basilicata, Rocco Leone, nel corso dell’inaugurazione della nuova postazione del servizio di 118 in piazza Firenze, al rione Villa Longo.

«La nuova sede - ha detto Leone - rappresenta un rafforzamento del territorio, della rete di emergenza urgenza in cui abbiamo ancora tanto da fare. Perché a Matera i tempi sono sicuramente ottimi, intorno ai 20 minuti, ma nel resto del territorio abbiamo tempi a volte oceanici. Per cui dobbiamo creare una rete più efficiente. Le risorse ci sono. Con quelle che abbiamo possiamo fare una buona sanità. Si tratta di ottimizzarle con le scelte giuste. Esistono delle priorità e l'emergenza urgenza è una priorità, perché la vita è importante. I tempi di attesa devono essere abbattuti in tutta la Basilicata, dobbiamo scendere sotto i 20 minuti, come a Matera. Dobbiamo farlo anche nell’entroterra».

L’adeguamento delle postazioni continuerà secondo un programma che vedrà il definitivo adeguamento delle 41 postazioni regionali. Nei locali di Matera sono ospitate due postazioni 118, una delle quali istituita in concomitanza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Matera dispone complessivamente quattro postazioni 118 (tre ambulanze e la base dell’elisoccorso).