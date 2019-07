Nova Siri: bazar della droga in un garage e un magazzino, 4 arresti

I carabinieri di Nova Siri (Mt) hanno tenuto d'occhio alcune persone che si dirigevano in un garage di un condominio e hanno deciso di verificare. Hanno trovato un uomo, pregiudicato 46enne del luogo, che sottoposto a perquisizione aveva addosso cocaina, hashish e marijuana. Nel garage è stato trovato anche materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e bilancini di precisione. Poco dopo è arrivata un'auto guidata dal figlio dell'uomo con a bordo un'altra persona. Alla vista dei carabinieri hanno cercato di disfarsi di una busta contenente 260 grammi di cocaina. I tre sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, e si trovano nel carcere di Matera.

I controlli, tuttavia, non sono finiti lì: gli uomini dell'Arma hanno trovato anche alcuni involucri in un altro magazzino, e ispezionandolo hanno sequestrato un chilo ulteriore di marijuana e 7 panetti di hashish (680 grammi). Il proprietario, un 27enne del posto, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.