Metaponto, GdF scopre 29 lavoratori in nero in un hotel

Ventinove lavoratori «in nero», e retribuiti in contanti, sono stati scoperti dalla Tenenza di Metaponto (Matera) della Guardia di Finanza durante controlli effettuati in un albergo della provincia materana. Al datore di lavoro responsabile sono state comminate sanzioni per oltre 650 mila euro.

Inoltre le Fiamme Gialle hanno proposto «la sospensione dell’attività da parte del competente Ispettorato del Lavoro per aver trovato - è specificato in un comunicato - oltre il 20% della forza lavorativa presente 'in nero».