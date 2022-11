Lecce, Minerva vince corsa a Presidente Provincia; frizioni nel centrodestra

LECCE - Stefano Minerva, candidato del centrosinistra, ha vinto nuovamente la corsa a presidente della Provincia di Lecce con circa il 64% delle preferenze e ha battuto lo sfidante di centrodestra Michele Sperti, sindaco di Miggiano, al quale sono andati 31.739 voti ponderati contro i 56.517 del sindaco di Gallipoli. Nel centrodestra locale è già momento di riflessioni, almeno questo l’invito del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale pugliese, lParide Mazzotta. "Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche - evidenzia - in cui anche a Lecce il centrodestra ha sbancato, ecco che alle competizioni provinciali la coalizione si sgonfia e crolla. Ha prevalso un incomprensibile spirito di autosufficienza da parte delle dirigenze regionali dei partiti, che hanno escluso quasiasi coinvolgimento nelle scelte della base e i risultati sono questi. Circostanza che, naturalmente, non ho mancato di stigmatizzare nei luoghi opportuni e che ha spinto le liste civiche a convergere sul centrosinistra. C'è stato un netto peggioramento anche rispetto alle scorse provinciali e i numeri dicono che abbiamo perso, in quattro anni, ben 64 amministratori. In altre parole, una parabola discendente proprio nel momento in cui il centrodestra vola alto e ha il vento a favore».