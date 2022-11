LECCE - La notte di Halloween finisce in ospedale per due pedoni. Sono due gli incidenti che si sono verificati ieri sera. Il primo, quello più grave, ha visto coinvolto un 18enne, colpito da un'auto mentre attraversava via Cavallotti, che costeggia la villa comunale. Al volante c'era una donna, che è stata rintracciata poco dopo dalla polizia locale. Agli agenti avrebbe detto che neppure si era accorta del ragazzo.

Allertati i soccorsi, il giovane, di origini pakistane, residente a Surbo, è stato stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso con un'ambulanza del 118, per le cure del caso. Anche l'automobilista, una 21enne di Lecce, è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e tossitologici per verificare in che condizioni fosse alla guida.

Altro incidente ad Acaya, nel parcheggio di un resort della zona, dove era in corsa una festa. Erano circa le 4 quando un 32enne, complice il buio, è stato investito nel parcheggio mentre stava camminando per raggiungere la propria auto. Anche in questo caso sul posto è arrivata in ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.