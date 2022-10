Lecce, sequestrati beni per 600mila euro a pregiudicato, tra cui una casa e due autorimesse,

Il Tribunale di Lecce su proposta del Questore e del Procuratore della Repubblica ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni riconducibili ad un noto pregiudicato salentino, ritenuto socialmente pericoloso. Arrestato in flagranza di reato nell’aprile 2021 per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Nel successivo mese di maggio, è stato poi ancora indagato per la detenzione di armi e di droga, fra cui 48kg di eroina e un Kalashnikov AK 47.

Tra i beni sequestrati oggi, al rione San Pio, del valore complessivo di circa 600mila euro, vi sono un'abitazione, due autorimesse, un locale, una quota societaria, un terreno, una Fiat, una polizza vita, sei rapporti finanziari e fondi di investimento.