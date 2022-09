Lecce, gazebo vola per colpa del vento: intervengono i vigili del fuoco

LECCE - Disagi alla circolazione in viale Marconi a Lecce, dove un gazebo è volato giù dal primo piano di una palazzina. La zona è stata messa in sicurezza con del nastro bianco e rosso a delimitare il marciapiede grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Colpa del vento forte che da questa mattina sta sferzando la città. Per fortuna non si registrano feriti.