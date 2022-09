Lecce, prove generali per l'isola pedonale

LECCE - Prove generali per l’allargamento della ztl. La domenica ecologica odierna, con la chiusura alla circolazione veicolare di una vasta area del centro (ne riferiamo a parte) avvicina la città ad una dimensione di mobilità che punta ad escludere l’uso dell’auto quanto più possibile, privilegiando tutte le alternative possibili. L’iniziativa odierna non è solo occasionale, dunque. Entro la fine dell’anno partiranno i lavori per la sistemazione del basolato lungo via Trinchese, davanti al teatro Apollo, in piazzetta De Santis. E poi toccherà a via XXV Luglio, come spiega l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, focalizzando i prossimi step propedeutici all’attivazione della ztl h24 ed all’ampliamento dell’area vietata alle auto.

Assessore, questa domenica ecologica può essere, di fatto, una prova generale della chiusura del centro?

«Ricordo che l’abbiamo fatta anche l’anno scorso. Comunque, sì, diciamo che ogni qual volta si interviene su via XXV Luglio di fatto si prova a fare un’estensione tra due centri importanti, il centro commerciale e il centro storico. Quell’arteria di fatto divide in due i due centri, quindi, ogni qual volta si interviene, si simula uno scenario diverso. D’altra parte si sa che l’orientamento dell’Amministrazione, anche con le proposte progettuali ammesse a finanziamento che riguardano il rifacimento del basolato di via XXV Luglio e di via Trinchese, vanno sicuramente in quella direzione».

Quando cominceranno i lavori?

«A breve inizieranno quelli che riguardano via Trinchese, l’area antistante il teatro Apollo e piazzetta De Santis».

A breve che vuol dire?

«Credo uno, due mesi al massimo, quindi entro la fine dell’anno, è un intervento di competenza dei Lavori pubblici; mentre per l’altro siamo in fase di progettazione, è stato ammesso a finanziamento però siamo ancora in fase di redazione del progetto».

Quindi la collocazione del basolato in via XXV Luglio è la «conditio sine qua non» per la chiusura alle auto?

«È sicuramente un abito nuovo per via XXV Luglio, che non avrà più l’asfalto ma i basoli nel tratto davanti al castello di Carlo V, in quella che comunque è zona del centro storico. Via XXV Luglio fa comunque parte del quartiere centro storico, divide dei monumenti importanti da piazza Sant’Oronzo, esclude il castello, il teatro Apollo, il politeama Greco, di conseguenza è naturale che il rifacimento del basolato restituisca quella via con un abito diverso e, quindi, anche con una sua fruizione differente».

Quando, nel febbraio scorso, l’Amministrazione formalizzò la previsione della ztl h24, annunciò la preliminare sperimentazione durante fine settimana, iniziative speciali, la stagione estiva. Ma ciò non è accaduto.

«Questo perchè attendiamo ancora l’autorizzazione del ministero per il controllo degli accessi ai varchi, abbiamo integrato la documentazione un paio di settimane fa con una delibera di Giunta e, quindi, adesso attendiamo che ci venga dato riscontro».