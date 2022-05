Xylella, beffa per agricoltori salentini: «Tributi 2017-18 da pagare»

BARI - «Oltre al danno, provocato peraltro dall’inerzia dei governi regionali succedutisi dal 2013 in poi nel combattere e prevenire il diffondersi del batterio Xylella, ora addirittura la beffa per gli agricoltori salentini che in questi giorni stanno ricevendo dal Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, con raccomandata, l’ingiunzione di pagamento per il tributo 2017, mentre con posta ordinaria, il tributo per il 2018». Lo sottolineano il consigliere regionale Antonio Gabellone e il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale pugliese Ignazio Zullo.

«Le tasse sono sempre mal sopportate - evidenziano - perché incidono sul bilancio familiare, a volte anche in modo troppo pesante, ma diventano odiose se a fronte di una richiesta di pagamento non vi è nessun tipo di servizio offerto e soprattutto incidono sulla completa mancanza di produzione. In questo caso siamo in presenza di aziende agricole che hanno le loro campagne in uno stato di abbandono o perché gli olivi infetti sono stati eradicati o perché là dove sono stati lasciati siamo in presenza di "scheletri"». «Per questo - concludono - chiediamo all’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia di prevedere una deroga per i pagamenti dei tributi in tutta la zona classificata infetta»