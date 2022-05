LECCE - Non ha quasi fatto in tempo a partire ed è già finita la corsa al biglietto per la sfida che vale la serie A: Lecce-Pordenone di venerdì sera.

Il Via del Mare è già al completo in ogni ordine di posti (tranne quelli riservati ai tifosi ospiti). Un record, perché la vendita libera dei tagliandi è iniziata questa mattina e in meno di tre ore è stato registrato il tutto esaurito, a conferma dell'attesa con cui il Salento si prepara all'appuntamento.

L'assalto dei tifosi giallorossi alle ricevitorie abilitate e al sito Vivaticket è stato immediato e massiccio. Tutti vogliono spingere il Lecce all'impresa. Così, oltre alle code davanti alle ricevitorie, il portale ha registrato il boom che ha rallentato il sistema di acquisto.

Risultato: la gioia di chi è riuscito ad assicurarsi il prezioso tagliando e la delusione di chi è rimasto a secco, migliaia di tifosi.

La capienza del Via del Mare è di 31mila posti. Ma dal totale bisogna sottrarre i circa 1500 riservati al settore ospiti e gli oltre 2mila posti riservati agli accrediti: sponsor, autorità, dirigenti ospiti, dirigenti, della Lega e della Federazione, giornalisti e forze dell'ordine.

Secondo una nota appena diffusa dall'U.S. Lecce, il sistema di ticketing ha registrato il dato di n. 23.103 biglietti venduti.

Attualmente la vendita dei tagliandi per la gara Lecce - Pordenone è sospesa. Ma alla luce delle numerose richieste pervenute, l'U.S. Lecce, fatte salve le valutazioni delle autorità competenti e del GOS, si riserva di mettere in vendita ulteriori posti di sub-settori dello stadio solitamente interdetti e inutilizzati, tanto nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalla CPVLPS. È in corso di valutazione anche la possibilità di destinare anche il settore ospiti (Distinti Sud-Est) alle esigenze della tifoseria giallorossa.