La grande estate di Gallipoli al Parco Gondar: tutto il cartellone di concerti

GALLIPOLI - Ritorna dopo un'assenza insopportabile la lunga estate del Parco Gondar di Gallipoli (Le), e lo fa in grande stile, con un invidiabile cartellone di concerti e un nuovo rapporto di partnership con Dice, il circuito online che rende i biglietti completamente digitali e gestisce le prenotazioni con un QR code, abbandonando i supporti cartacei. In questo modo ogni utente può modificare in autonomia il biglietto, reimmetterlo nel circuito di vendita, inviarlo ad amici nel caso in di imprevisti che gli impediscano di partecipare, e, ovviamente, evitare di perderlo. «Una prova di fiducia nei nostri confronti - dichiarano i titolari del Parco Gondar - nonché un attestato di stima, legare la nostra realtà alla loro piattaforma, per continuare a crescere insieme»

I biglietti per tutti gli eventi al Parco Gondar sono disponibili su DICE: https://dice.fm/venue/parco-gondar-eexd

Gli appuntamenti della nuova stagione si aprono il 18 aprile con il Festival di Pasquetta, una 15 ore non-stop tra arte, cultura e musica, con 5 palchi tra live e dj-set, 60 live show, luna park, area pic-nic, ristoro e street-food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada, sport e tanto divertimento. Tutto in attesa nel nutrito cartellone di concerti: di seguito le date già annunciate con il link per acquistare i relativi biglietti.

18 Aprile – FESTIVAL DI PASQUETTA - https://dice.fm/event/6231d7dd3db8a200014c9ae6

17 Luglio - SHIVA, PAKY, RHOVE, NERISSIMA SERPE - https://dice.fm/event/621e22297799c400018a38f3

23 Luglio - FRANCO 126 - https://dice.fm/event/620e6579cb47200001dad9a1

24 Luglio – LAZZA - https://dice.fm/event/622f250a375c11000108eddd

25 Luglio – LUCHÈ - https://link.dice.fm/lucheparcogondar

28 Luglio - FRAH QUINTALE - https://dice.fm/event/6230b53a38c4920001aa661c

31 Luglio – CAPOPLAZA - https://dice.fm/event/624fead8886b5900019d0bb7

3 Agosto – GHALI – https://link.dice.fm/ghaliparcogondar

4 Agosto – BLANCO - https://dice.fm/event/620277054fb740000182dbc1

6 Agosto – ARIETE - https://dice.fm/event/6218dc0b7799c40001887c8f

7 Agosto – CHIELLO - https://link.dice.fm/chielloparcogondar

8 Agosto - VENERUS + MACE - https://dice.fm/event/62433bb5b7275300015bc6b6

9 Agosto – MARRACASH - https://dice.fm/event/6216066f9e74e000019fce69

11 Agosto - CARL BRAVE, MARA SATTEI - https://dice.fm/event/624d76d3886b5900019c649f

13 Agosto – COSMO - https://dice.fm/event/6228eaba1cae6c00017bdac8

14 Agosto - RKOMI, MASSIMO PERICOLO, BRESH - https://dice.fm/event/621f3f3196e58000013801f3

15 Agosto - PAUL KALKBRENNER, AMELIE LENS - https://dice.fm/event/623c9f207758150001d5da85

17 Agosto – GEMITAIZ - https://dice.fm/event/6213a8e45d959c00019b65bc

20 Agosto – PSICOLOGI - https://dice.fm/event/61b89d6ad927ff0001d9ff23

22 Agosto - WILLIE PEYOTE - https://dice.fm/event/621621382173bb000175309e