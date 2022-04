Incidente sulla« Statale 275», strada bloccata e traffico in tilt

LECCE - La statale 275 nuovamente in tilt dopo l'ennesimo incidente. Un tamponamento è avvenuto poco dopo le 16 di oggi all'altezza di Montesano Salentino (sulla rotatoria in direzione di Surano). Lo scontro tra un'utilitaria e un furgone della catena "Mondo Convenienza" ha paralizzato la circolazione e per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase.

Al centro torna sempre l'argomento della messa in sicurezza dell'arteria, per la quale i sindaci del secondo tratto sono in attesa di incontrare il commissario nominato dal Governo.