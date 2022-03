Imbrattano con la vernice i muri dei palazzi nel centro di Lecce, denunciate due ragazze spagnole

LECCE - Avevano imbrattato i muri dei palazzi nel centro storico di Lecce, ma sono state scoperte dal sistema di videosorveglianza cittadino, costantemente monitorato dagli operatori della Polizia in servizio alla Centrale Operativa della Questura di Lecce. Nelle prime ore di questa notte, infatti, gli agenti hanno notato due ragazze che avevano imbrattato con vernice di colore rosa, il muro di un palazzo sito in via Brancaccio. I poliziotti intervenuti hanno colto in flagranza le due donne, di nazionalità spagnola che avevano anche imbrattato con la stessa bomboletta, dei pannelli in legno posti su una impalcatura collocata in Vico dei Verardi e altri immobili siti in via Ferrari e via Dei Perroni. Le scritte riportavano la frase “Andalusia Libra” con una stella a cinque punte e la parola “Pisardo”.

La bomboletta spray è stata opportunamente sottoposta a sequestro e le due ragazze, entrambe ventenni, a Lecce da qualche mese con il Progetto Erasmus nella locale Università degli Studi, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente per l’imbrattamento di più beni immobili. Una delle due, tra l’altro, vanta un precedente specifico in quanto già denunciata per un fatto analogo, imbrattamento e deturpamento di cose altrui, risalente allo scorso 12 febbraio, in Piazza S. Oronzo.

In quella circostanza la giovane, con una bomboletta spray di colore nero, aveva imbrattato l’edicola, i portici, sempre della stessa piazza, ed il muro perimetrale di un’abitazione e della Banca Unicredit di vico Storto Carità Vecchia, con delle frasi scritte in lingua spagnola contro la Polizia. Oltre al deferimento in stato di libertà delle due ragazze, si sta valutando l’emissione di ulteriori provvedimenti.