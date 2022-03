Lecce, l'abusivismo sfregia l'area protetta delle Cesine: in otto a processo

VERNOLE (Lecce) - In otto finiscono a processo per la realizzazione di una villa abusiva a ridosso dell’area protetta delle Cesine. Nei giorni scorsi il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone ed il sostituto Maria Consolata Moschettini hanno firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, contestando agli imputati il reato di abusivismo edilizio. Si tratta di Anna Pantalea Ingrosso, 56 anni, di Merine, amministratore unico e legale rappresentante della società «I.Kei srl»; Salvatore Corvino, 52 anni, tecnico progettista della società; Cristian Verri, 47 anni, proprietario del terreno; Michele Pascali, 62 anni, tecnico progettista; Daniele Polimeno, 66 anni, di Spongano, ingegnere responsabile dell’area tecnica del comune di Vernole; Loris Mulino, 42 anni, proprietario del terreno; Serena Lezzi, 49 anni, di San Foca, architetto responsabile area tecnica del comune di Vernole; Salvatore Petrachi, architetto responsabile dell’ufficio Paesaggio dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca.

L’immobile nel gennaio dello scorso anno è stato oggetto di sequestro preventivo, emesso dal gip Sergio Tosi su richiesta della procura.

Gli inquirenti contestano la legittimità della realizzazione della villa, ubicata in località Strada del Pesce e per questo soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Si tratta di un immobile composto da ingresso, soggiorno, vano cucina, tre camere da letto, tre bagni, studio, disimpegno e lavanderia, per un totale di 361 metri quadrati, oltre ad un giardino delimitato da una staccionata in legno di ben 2500 metri. Nella prospettazione accusatoria, tutti gli atti autorizzativi rilasciati sarebbero illegittimi. Nello specifico, si contesta l’assenza di Valutazione di Incidenza Ambientale, la legittimità della Scia in relazione alla variazione di destinazione d’uso di alcuni vani interni, e altri interventi ritenuti «incompatibili con la destinazione della zona perimetrata dal Pptr».

Il processo si aprirà il prossimo 28 giugno davanti al giudice del tribunale monocratico Stefano Sernia.

Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Silvio Verri, Amilcare Tana, Francesco Calabro, Benedetto Scippa, Stefano De Francesco e Luca Vergine.