Trepuzzi - Schianto nella notte a Trepuzzi. Erano le 2.30 quando una Hyundai, con a bordo un uomo di 33 anni, si è ribaltata in via John Fitzgerald Kennedy. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e messo in sicurezza il veicolo. Una squadra del 118 ha trasportato il ferito in ospedale.