Carmiano, a fuoco sedie e ombrelloni di una struttura ricettiva

LECCE - Un incendio di probabile origine dolosa è divampato la notte scorsa nella struttura ricettiva estiva «Villa Kit Kat», sulla strada provinciale tra Carmiano a Veglie. La villa, che durante l'inverno è chiusa e apre al pubblico solo durante la stagione estiva, è stata presa di mira da qualcuno che, dopo aver versato liquido infiammabile su sedie e ombrelloni accatastati vicino la piscina, vi ha dato fuoco.

Nessun danno alla struttura. Le fiamme sono state spente quasi subito dai vigili del fuoco, allertati da un vigilantes della Velialpol. Sul posto, per le indagini, anche i carabinieri. Stanno cercando di risalire ai possibili autori del gesto e capire se l'incendio che divampò ad agosto dello scorso anno, sempre alla villa, che anche in quel caso divorò sedie e ombrelloni, possa essere letto con occhi diversi. A quel tempo venne archiviato come un episodio di natura accidentale.