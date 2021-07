Niente biglietti domani nelle stazioni di Foggia, San Severo, Bari e Lecce

Bari - Si terrà dalle 9 alle 17 di domani lo sciopero degli addetti alle biglietterie delle stazioni di Bari, Foggia, Lecce e San Severo. Lo sciopero del personale Trenitalia addetto alle biglietterie dei quattro impianti pugliesi è stato proclamato da Filt Cgil, Uilt Uil e Fit Cisl, insieme a Ugl, Orsa e Fastre.

A preoccupare le organizzazioni sindacali è l’attuale dotazione di personale, ritenuta «totalmente insufficiente per garantire il regolare presenziamento degli impianti e degli interventi in seguito ad eventi d’esercizio». Caso emblematico è la recente chiusura della biglietteria di Foggia per mancanza di addetti.

La richiesta che le associazioni dei lavoratori avanzano a Trenitalia è quella di predisporre «una visione sistemica del processo e apporti di personale, non escludendo anche trasferimenti da altri impianti per far fronte alle quiescenze già avvenute e a quelle che avverranno in tutti i siti pugliesi». La società, dal canto suo, ha risposto che a breve effettuerà apporti in somministrazione nelle stazioni di Bari e Foggia, che è in atto una riorganizzazione del settore commerciale.