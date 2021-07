Gallipoli, colata d'asfalto davanti al Rivellino, pure il sindaco Minerva s'indigna: «Abbiamo rimediato»

Gallipoli - «Il Rivellino asfaltato con quel colore: è uno scempio? Sono d’accordo!» La colata nera che per due giorni ha caratterizzato il centro storico non piace neppure a Stefano Minerva. La città si è sollevata davanti a quel pugno nell'occhio, opera del Comune in risposta a una specifica richiesta della Capitaneria di Porto che chiedeva di riasfaltare una parte dello Scalo d'Alaggio, tra porto e Rivellino. Ma così proprio no.

«Non tutto, e non sempre, è colpa della politica, ma quando la politica si accorge che le cose non vanno come dovrebbero ha la responsabilità di intervenire - spiega Minerva - Ho ricostruito i fatti: la Capitaneria di Porto aveva chiesto all’Ente la messa in sicurezza dell’area, essendo questa demaniale, poiché rovinata e piena di buche. È stata autorizzata dagli uffici (senza il parere politico che in questi casi non entra nel merito), ed è per questo motivo non abbiamo mai avallato questi lavori».

La toppa è stata già messa. Da oggi l'asfalto è meno tetro. Da nero è passato a una più gradevole tonalità di grigio, ma la soluzione, si spera, sarà temporanea. «Ho chiesto alla dirigente, agli uffici preposti e a chi di competenza di intervenire per riportare la copertura ad un colore meno impattante, simile a quello precedente o di fare un'intervento più in linea con l’area. Sono d’accordo nel dire che è un pugno nell’occhio e che non doveva andare così».

Allo scempio aveva gridato anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che concede a Minerva l'onore delle armi. «Chiamerò il sindaco - ha commentato - e gli dirò che ha avuto l'onestà di dire che non ne sapeva nulla»