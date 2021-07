Copertino, 5 cerchi olimpici «umani» per salutare l'atleta Alemanno in partenza per Tokyo

Copertino – Cinque cerchi olimpici "umani" per salutare l’atleta copertinese Maria Grazia Alemanno, in partenza per le Olimpiadi di Tokyo. Nel prato della Grottella si sono dati appuntamento un centinaio di sostenitori, immortalati dal drone di Cosimo Trono. Maria Grazia Alemanno, classe 1990, è stata chiamata a partecipare alle Olimpiadi grazie a un "ripescaggio" in extremis. Atleta del Centro Sportivo Esercito gareggerà nella categoria 59 Kg. Saranno in tutto cinque gli atleti azzurri che prenderanno parte alle Olimpiadi: un record assoluto per la Federazione Italiana Pesistica