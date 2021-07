Incidenti stradali: un morto e 5 feriti in Salento

Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo, 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano, per cause in corso di accertamento, con una Peugeot 308 sulla quale viaggiavano cinque ragazzi.

Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, con una gru. I cinque ragazzi sono stati trasportati dalle ambulanze al vicino ospedale di Scorrano. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada che collega Otranto ai laghi Alimini. Cinque giovanissimi sono rimasti feriti tra cui due minorenni. Insieme al diciannovenne in auto c'erano altri quattro giovanissimi, tutti di Bologna e in vacanza nel Salento, due fratelli gemelli di diciannove anni, e altri due amici di diciassette anni. I feriti sono stati tutti trasferiti in ambulanza dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto agli ospedali di Lecce e Scorrano. I ragazzi feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.