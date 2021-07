Gallipoli, schiamazzi di notte e folli assembramenti: chiuso locale

GALLIPOLI - Urla, schiamazzi notturni, assembramenti e per un locale di Gallipoli, in Salento, è scattata la chiusura per 5 giorni. L’intervento della polizia è avvenuto la scorsa notte a Baia Verde, tradizionalmente frequentata da giovanissimi. Alle 4 del mattino gli agenti hanno così trovato centinaia di ragazzi intenti a bere bevande alcoliche, assembrati e senza mascherine. Nei giorni scorsi al 113 erano arrivate numerose segnalazioni di residenti e turisti che lamentavano disturbi soprattutto nelle ore serali e notturne, a causa degli schiamazzi, con urla fino alle prime ore del giorno. Al titolare del locale è stata contestata la violazione della normativa anti-Covid, con l'applicazione di una multa di 400 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per la durata di 5 giorni.