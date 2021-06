Lecce, ennesima emergenza black out in Salento

Lecce - Nuova emergenza black out in Salento stretto da giorni nella morsa del caldo torrido.

A Copertino, a causa di un doppio guasto sulle linee di tensione interrate in località Grottella, circa 6mila utenze sono senza energia elettrica. Sul posto stanno operando i tecnici di Enel Distribuzione.

L’ospedale ha dovuto attivare il proprio gruppo elettrogeno per far fronte alla mancanza di corrente elettrica. Nonostante ciò in alcune zone del nosocomio si registrano disagi con ripetuti distacchi, per questo Enel sta inviando una Station power la cui attivazione dovrebbe permettere il ripristino a breve della situazione nella zona interessata al black out.

Nei giorni scorsi ci sono stati black out a Lecce e a Castrignano del Capo.