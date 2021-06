Galatone, bomba carta danneggia un'abitazione disabitata

Galatone - Una bomba carta viene fatta scoppiare davanti a una abitazione disabitata e colora l'episodio di mistero. L'atto intimidatorio è stato messo a segno questa notte, in via Scorrano, a Galatone. La proprietaria è molta qualche anno fa ma, da quel che se ne sa, l'abitazione è nella disponibilità di un nipote, che di tanto in tanto si reca lì per controllarla.

L'ordigno rudimentale ha danneggiato una porta-finestra dell'abitazione e alcuni vetri. Chi possa aver compiuto l'attentato resta un mistero anche se un uomo sarebbe stato visto allontanarsi subito dopo l'esplosione. Indaga il commissariato di Nardò. Sul posto anche i carabinieri di Galatone. Si spera che le telecamere di sorveglianza installate in zona possano contribuire alla individuazione dell'attentatore.