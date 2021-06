Maltempo nel Salento, dopo acquazzone crolla deposito attrezzi a Salve

LECCE - Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio nel Capo di Leuca. A Salve, in contrada Schiafazzi, la pioggia battente ha causato il crollo parziale di un vecchio edificio in pietra usato come deposito per attrezzi. Non si registrano feriti. Al momento del crollo all’interno non c'era nessuno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Il manufatto è stato poi fatto abbattere su disposizione del sindaco per motivi di sicurezza pubblica.