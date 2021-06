Migranti: intercettata barca con 55 persone al largo Salento

Lecce - Una barca a vela, con a bordo 55 migranti, è stata intercettata al largo del Capo di Leuca e ora viene scortata da unità navali della Guardia di Finanza nel porto di Santa Maria di Leuca. A quanto si apprende, a bordo ci sarebbero in prevalenza iraniani e iracheni, in buone condizioni di salute. I volontari della Croce Rossa e i medici dell’Usmaf li attendono per le operazioni di primo soccorso. Questo è il secondo sbarco sulle coste del Salento in 24 ore: ieri sera a Otranto sono arrivati altri 40 migranti.