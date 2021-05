Marco Bocci a spasso per piazza Sant'Oronzo e dintorni a Lecce

LECCE - Avvistato Marco Bocci a spasso per Lecce: l'attore ha accompagnato la moglie Laura Chiatti impegnata su un set, e assieme ai figli si gode il Salento tra passeggiate a Porto Cesareo, primi bagni, gelati e relax. Sono diverse infatti le stories che l’attore ha pubblicato su Instagram e che lo immortalano in ogni dove del centro del capoluogo salentino concedendosi anche selfie ai fan. L'attore era già sbarcato in Salento a fine gennaio quando ha iniziato a girare una serie tv: «Fino all'ultimo respiro».

Clicca qui per vedere le stories: https://www.instagram.com/stories/marcoboccireal/2579362654613875937/