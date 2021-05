Lecce, dieci giorni per ricucire il sogno della promozione in A

Lecce - Dieci giorni per ricostruire quel sogno chiamato serie A. All’indomani della fine del campionato, il Lecce si lecca le ferite dopo aver visto sfumare la promozione diretta ed è pronto a immergersi nell’ardua sfida rappresentata dai playoff. Nella giornata di ieri, la squadra ha beneficiato di un giorno di riposo, l’ultimo prima della preparazione degli spareggi promozione. A partire da oggi non ci sarà più tempo per prendere fiato, complice il fitto calendario che separa i giallorossi dalla tanto agognata promozione nella massima serie. In dieci giorni il Lecce è scivolato dal secondo al quarto posto in campionato: nelle quattro partite disputate dall’1 al 10 maggio la squadra allenata da Eugenio Corini ha raccolto appena un punto, contro i nove del Monza e della neopromossa Salernitana. Il tutto in dieci giorni, tanti quanti quelli che intercorrono fra la semifinale d’andata dei playoff, che vedrà scendere in campo il Lecce il prossimo 17 maggio, e la finale di ritorno, in programma il 27 maggio. Nel frattempo, i giallorossi seguiranno da spettatori interessati la sfida di giovedì fra Venezia e Chievo: la vincente del derby veneto, infatti, sarà la prima avversaria ai playoff dei salentini.

Nel frattempo, il tecnico Eugenio Corini dovrà lavorare per far smaltire alla squadra le scorie fisiche e mentali del finale di campionato e ricucire addosso al suo Lecce l’abito migliore, in vista delle partite che decideranno le sorti della stagione. Mettere da parte la delusione, non rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato e ritrovare quel qualcosa che è mancato nelle ultime sfide decisive di campionato: sono questi gli aspetti principali sui quali il tecnico lavorerà in questa settimana tipo prima dell’inizio degli spareggi promozione.

Il rammarico per l’ultimo scorcio del torneo non manca anche ai tanti tifosi giallorossi, che in questa stagione non hanno potuto riempire il Via del Mare con il loro calore e la loro passione. In molti hanno riversato sulle bacheche dei social network la delusione per non aver centrato il bersaglio grosso, ma la maggior parte dei supporter salentini è già focalizzata sull’obiettivo dei playoff, pronta a fare quadrato per accompagnare, seppur a distanza, la squadra nelle prossime partite cruciali per il destino della compagine giallorossa. A suonare la carica, tramite un messaggio apparso sui propri profili social, ci ha pensato, nei giorni scorsi, il primo tifoso della squadra, il presidente Saverio Sticchi Damiani: «Abbiamo adesso l’opportunità di riprovarci tramite i play off che sono comunque un privilegio e non una condanna. Proviamoci allora, con tutte le forze e con l’energia positiva dei tanti tifosi che hanno compreso lo sforzo ed apprezzato la gestione onesta ed in buona fede di questa società. Viviamola tutti con meno pressione, perché qualsiasi sia il risultato di questa stagione, il Lecce comunque cresce ogni giorno: è sempre più organizzato, solido e pieno di talenti di proprietà. Nella speranza di abbracciarci tutti al Via del mare, spingiamo adesso in tutti i modi i nostri ragazzi, mister e staff, perché sono persone serie e lo meritano».

La compattezza dell’ambiente attorno alla squadra, d’altronde, è stato uno degli ingredienti principali dei recenti successi della formazione giallorossa, e sarà una componente fondamentale anche in ottica playoff.