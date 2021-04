Avvistata di nuovo la pantera nera? Segnalazione a Galatone

Nuovo avvistamento della pantera nera, che da mesi sta tenendo col fiato sospeso tutti i pugliesi? Non lo sappiamo con certezza, ma ieri pomeriggio a Galatone (Le) è arrivata una segnalazione alla stazione dei Carabinieri e al comando di Polizia Locale da parte di un cittadino che ha riferito di aver visto in località Piru Ti l'Acchiatura un animale di grossa taglia, come riportato dalla foto. Il sindaco della città Flavio Filoni ha ricondiviso il post sui suoi canali social, e ha invitato la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, specie per chi dovesse transitare in quella località.