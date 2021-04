La pantera è a Matino: ecco il video

Lecce - E' stata avvistata nel Foggiano, nel Barese, nella zona di Ostuni e ora un nuovo video, l'ennesimo, ne accerta la presenza nelle campagne di Matino. E' la «famosa» pantera nera scappata da circa un anno da San Severo, probabilmente di proprietà di un personaggio appartenente al crimine organizzato. Da mesi e mesi gli avvistamenti, le segnalazioni, foto e filmati si susseguono da una zona all'altra della Puglia. Una leggenda metropolitana? Può darsi. Nel dubbio, alcune amministrazioni comunali hanno anche diffuso tra i cittadini una sorta di vademecum anti pantera: non sostate in parchi e giardini isolati e se con l'automobile vi sembra di aver investito un animale, non scendete a verificare di cosa si tratti. Dall'ultimo video in arrivo da Matino, in ogni caso, il felino sembra piuttosto placido: sarà forse un gattone?